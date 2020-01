N° 1330 - Tous à bord ! Les trains du Gospel et de la Soul

THE CONSOLERS

Jesus Lifted Me (3'08)

(LP) "The Consolers-Tell The Child About God", Nashboro, 7158 (US, 1975).

MARIE KNIGHT AND SAMMY PRICE TRIO

Gospel Train (2'30)

(CD) "Intégrale Sister Rosetta Tharpe-Volume 7", Frémeaux & Associés FA 1304 (F, 2012).

JAMES CARR

Freedom Train (2'16)

(CD) "James Carr-The Complete Goldwax Singles", Kent CDKEND 202 (UK, 2001).

CISSY HOUSTON

Glory Train (4'58)

(CD) "Cissy Houston-He Leadeth Me", HOB 51416 1312 2 (US, 1997).

JAMES BROWN

Night Train (3'25)

(CD) "James Brown-Live At The Apollo 1962", Polydor 0602498613702 (EU, 2004).

STAPLE SINGERS

Slow Train (2'43)

(CD) Staple Singers-Soul Folk In Action, Stax SCD-8561-2 (EU, 1991).

GLADYS KNIGHT AND THE PIPS

Friendship Train ()

(CD) Gladys Knight & Pips-Silk 'N Soul/The Nitty Gritty, Motown 984 193-9 (EU, 2006).

THE O'JAYS

Love Train (2'58)

(CD) The O'Jays-Back Stabbers, Epic Legacy ZK 66113 (US, 1996).