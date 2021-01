N° 1362 - Grands d'orgues, avec Fats Waller, Maceo Woods, Ray Charles, Billy Preston, Lucky Peterson, Rhoda Scott

La playlist :

FATS WALLER

Lord Deliver Daniel (2'26)

(LP) "The Immortal Fats", World Record Club T 336 (UK).

ALFRED BOLDEN

Get Right Church

(LP) "Alfred Bolden-World's Greatest Gospel Organist", Atlantic SD R-006 (US, 1967).

RAY CHARLES

Tell Me How Do You Feel (2'42)

(3-CD box) "Ray Charles-The Birth Of Soul/1957-1959", Atlantic 7 82310-2 (US, 1991).

BILLY PRESTON

Summertime (3'50)

(CD) Billy PrestonWildest Organ In Town/Club Meeting, Stateside 537475 2 (EU, 2004).

LUCKY PETERSON/MAVIS STAPLES

Wade In The Water (3'47)

(CD) Mavis Staples/Lucky Peterson-Spirituals & Gospel, Verve/GItanes 533 562-2 (EU, 1996).

BOOKER T. JONES

Comin' Home Baby

(CD) Booker T. & The M.G.'s-Green Onions, Atlantic 7567-82255-2 (EU).

RHODA SCOTT

Down By The Riverside (4'13)

(CD) "Rhoda Scott-Negro Spirituals", Verve 511 477-2 (F, 1991).