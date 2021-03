N° 1389 – Histoire du Negro Spiritual & Gospel en France (18) : Liz McComb

Dans Oh Happy Day cette semaine, François-Xavier Moulé nous propose un nouveau chapitre de l'Histoire du Negro Spiritual et du Gospel en France avec Liz McComb, une artiste américaine de talent qui a choisi de mener sa carrière de chanteuse de gospel dans notre pays. Chant chaleureux et jeu de piano habité, tout l'art du gospel et de la soul d'une belle artiste.



Sujet : Histoire du Negro Spiritual & Gospel en France (Chapitre 18) : Liz McComb.



LA VELLE

It's Too Soon (4'00)

(LP) LaVelle-Brand New Start'', Blue Silver BS 3010 (F, 1981).



PSALMS

If I Had My Choice (3'38)

(CD) ''Psalms'', EPM Musique FDC 5506 (F, 1986).



LIZ McCOMB

Don't Let The Devil Ride (3'58)

(CD) ''Liz McComb-Acoustic Woman'', Back To Blues 10193 (F, 1993).



LIZ McCOMB

What Happened To The Love ? (4'34)

(CD) ''Liz McComb-Time Is Now'', Back To Blues BTB 10096 (F, 1996).



LIZ McCOMB

The Big Mess (3'41)

(CD) ''Liz McComb-The Spirit of New Orleans'', EMI France 7243 536674 2 (F, 2001).



LIZ McCOMB

Peacemakers (3'45) track 01

(CD) Liz McComb-Soul, Peace & Love, Bonzai/EMI BON 06 10 04 (F, 2004).



LIZ McCOMB

Emmanuel (3'09)

(CD) ''Liz McComb-The Sacred Concert'', Naïve Distribution ND 68541 (F, 2009).