N° 1390 – Le Gospel et la Soul de Daptone Records

Cette semaine dans Oh Happy Day, François-Xavier Moulé nous propose de découvrir quelques productions d'un petit label de disques New Yorkais, le label Daptone Records. Au programme le gospel de Naomi Shelton, la soul de Sharon Jones, et les sons anciens et authentiques des communautés chantantes dans le Mississippi.



Sujet : Le Gospel et la Soul de Daptone Records.



THE SOUL STIRRERS

I'm Trying To Be Your Friend (3'16)

(LP) ''Soul Stirrers-Strength, Power and Love'', Jewel LPS 0084 (US, 1973).



NAOMI SHELTON AND THE GOSPEL QUEENS

Trouble In My Way (2'52)

(CD) ''Naomi Shelton and Gospel Queens-What Have You Done My Brother ?'', Daptone DAP-016 (US, 2009).



THE COMO MAMAS

I Know It Was The Blood (3'35)

(CD) ''The Como Mamas'', Daptone DAP-027 (US, 2005).



THE JOHN EDWARDS SINGERS

New Burying Ground (2'46)

(CD) ''Como Now'', Daptone DAP-014 (US, 2006).



WALKER FAMILY SINGERS

Oh Lord Hear My Voice (2'48)

(CD) ''Walker Family Singers-Panola County Spirit'', Daptone DAP-039 (US, 2010).



SHARON JONES AND DAP-KINGS

Keep Looking (2'47)

(CD) Saron Jones and Dap-Kings, Daptone TAT-017 (US, ).



NAOMI SHELTON AND GOSPEL QUEENS

What Have You Done

(CD) ''Naomi Shelton and Gospel Queens-What Have You Done My Brother ?'', Daptone DAP-016 (US, 2009).