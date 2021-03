N° 1391 – Le Negro Spiritual par des compositeurs classiques Afro-Américains

À l'occasion de la Semaine Sainte et de la fête de Pâques, Oh Happy Day vous propose de découvrir des compositeurs classiques afro-américains souvent méconnus inspirés par le Negro Spiritual, un chant né des ténèbres pour conduire à la lumière. Avec aussi le grand Duke Ellington !



Sujet : Programme Pâques. Le Negro Spiritual et quelques compositeurs classiques Africains-Américains (2ème partie).



UNDINE SMITH MOORE

We Shall Walk Through The Valley (2'54)



(CD) "Witness Vol. III : Towards the Future", Collins 14762 (UK, 1996).



ORAL MOSES/GEORGE BAILEY

This Little Light Of Mine (3'35)



(CD) "African-American Composers of the 20th Century", Albany TROY 459 (US, 2001).



DUKE ELLINGTON/BIRMINGHAM SYMPHONY/SIMON RATTLE

Come Sunday (5'30)



(CD) "Classic Ellington", EMI Classics 7243 5 57014 2 8 (EU, 2000).



ADOLPHUS HAILSTORK

Kum Ba Yah (2'53)



(CD) "Adolphus Hailstork-An American Port Of Call", Naxos 8.559722 (UK, 2012).



MARCUS ELEY/LUCERNE DESA (arrg. H. Stevenson)

Amazing Grace (3'47)



(CD) "But Not Forgotten-African-American Composers Clarinet & Piano", Sono Luminus DSL-92156 (US, 2012).



BARBARA CONRAD (arrg. Margaret Bonds)

He's Got The Whole World In His Hand (2'42)



(CD) "Spirituals-Barbara Conrad", Naxos 8.553036 (UK, 1995).