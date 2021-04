N° 1393 – Gospel A-Go-Go

Dans Oh Happy Day cette semaine, François-Xavier Moulé nous propose un nouveau numéro de Gospel A-Go-Go, un programme de titres variés, sans thématique particulière, pour découvrir quelques unes des nombreuses facettes du gospel et de la soul. Des artistes et des sons très divers, pour éveiller notre curiosité...



LULA COLLINS

99 1/2 Won't Do (2'48)

(LP/CD) ''Lula Collins-The Delta Gospel Queen'', HSE-1502 (US, 1977).



REV. W. B. AVANT Jr./St. JAMES GOSPEL CHOIR

Don't Let The Green Grass Fool You

(CD) ''The Gospel Truth-The Complete Singles Collection'', Craft/Stax CR00332 (US, 2020).



THE CAMPBELL BROTHERS

I've Got A Feeling (6'48)

(CD) ''Campbell Brothers-Sacred Steel On Tour !'', Arhoolie 503 (US, 2001).



BLUE AQUARIUS

At The Feet Of The Master

(CD) ''The Gospel Truth-The Complete Singles Collection'', Craft/Stax CR00332 (US, 2020).



LULA COLLINS

Hold On (Keep The Faith)(4'50)

(LP/CD) ''Lula Collins-The Delta Gospel Queen'', HSE-1502 (US, 1977).



WILLIAM SMITH Jr./RENEWED VOICES FOR CHRIST

In My Father's House (4'24)

(CD) ''William Smith/Renewed Voices for Christ-Just For You and Me'', RVFC7188 (US, 2002).