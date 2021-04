N°1394 – Le Gospel des Wilkins, père et fils

La playlist :

CLARENCE FOUNTAIN

Peace Among The Nations (2'20)

(LP) ''Clarence Fountain-In The Gospel Light'', Jewel LPS 0033 (US).

REV. ROBERT WILKINS

The Gambling Man (3'30)

(CD) Rev. Robert Wilkins-Prodigal Son, Bear Family BCD 16629 AH (G, 2014).

ROLLING STONES

Prodigal Son

(CD) ''Rolling Stones-Beggar's Banquet''.

REV. ROBERT WILKINS

Prodigal Son (9'58)

(CD) Rev. Robert Wilkins-Prodigal Son, Bear Family BCD 16629 AH (G, 2014).

REV. JOHN WILKINS

Sinner's Prayer (4'15)

(CD) ''Rev. John Wilkins-You Can't Hurry God'', Big Legal Mess BLM0259 (US, 2010).

REV. JOHN WILKINS

You Can't Hurry God (4'09)

(CD) ''Rev. John Wilkins-Trouble, Goner Records 170Gone (US, 2020).