N° 1402 – Gospel A-Go-Go

Dans Oh Happy Day cette semaine, François-Xavier Moulé nous propose de découvrir des enregistrements de gospel variés, dans notre série régulière Gospel A-Go-Go, où, sans thématique particulière, nous nous laissons suprendre parfois par des artistes et des sons inattendus. Au programme de ce nouveau numéro Archie Shepp, Haendel et... Prince ! Tous sont dans OHD, sur RCF, et nulle part ailleurs !