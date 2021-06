N°1403 - Fête du Gospel, sur tous les instruments (psaume 150)

Cette semaine dans Oh Happy Day, François-Xavier Moulé nous propose de célébrer le retour de l'été et de la traditionnelle fête de la musique, avec une illustration du Psaume 150 qui nous invite à louer le Seigneur par tous les instruments. Au travers de chants de gospel accompagnés par les instruments les plus divers et souvent inusités dans ce cadre. La Fête du Gospel, c'est dans Oh Happy Day, sur RCF et nulle part ailleurs !



La playlist :



THE HEAVENLY SONS

Singing Over Yonder

(LP) ''The Heavenly Sons-Trouble Don't Last Always'', Wajji WR 136 (US, 1991).



SISTER GERTRUDE MORGAN

If You Live Like Jesus Told You (1'42)

(CD) ''Sister Gertrude Morgan-Let's Make A Record'', Preservation Hall VPS-06 (US, 2004).



WASHINGTON PHILLIPS

Take Your Burden To The Lord And Leave It There (3'07)

(CD) ''Washington Phillips And His Nazarene Dreams'', Dust To Digital 49 (US, 2017).



CLARENCE CLAY AND WILLIAM SCOTT

In That Great Gettin' Up Mornin' (2'44)

(CD) ''Clay & Scott-Standing On The Highway'', Testament TCD 5030 (US, 1998).



MOTHER McCOLLUM

Oh Lord I'm Your Child (3'03)

(CD) ''Guitar Evangelists (1928-1951)'', Document Records DOCD-5101 (Autriche, 1992).



REV. DAN SMITH

Babylon Is Falling Down (5'05)

(CD) ''Reverend Dan Smith-Live At Fox Hollow'', Time and Strike Music T&S 7777 (US, 1992).



VERNARD JOHNSON

Call Him On My Horn (2'51)

(CD) Vernard Johnson-I'm Alive, Elektra Nonesuch 7559-61150-2 (Eu, 1991).