n° 35 Cantate BWV 42 de J.S. Bach

Oeuvres entendues :

le 23° prélude et sa fugue n° 24 du premier livre du Clavier bien tempéré par Daniele Boccaccio sur l’orgue de Francesco Zanin à Padoue.

Es ist vollbracht (tout est accompli) extrait de la Passion selon St jena de Bach par Andreas Scholl

la cantate BWV 42 de Jean Sébastien Bach "Am Abend aber desselbigen Sabbats "( le soir de ce même jour du Sabbat). par les Petits Chanteurs de Vienne, le chorus Viennensis et le Concentus Musicus de Vienne sous la direction de Nikolaus Harnoncourt.

Pas de plus grand amour de Jacques Berthier par les Petits Chanteurs de Lyon ( direction Jean François Duchamp) en solsite Antoine Carrier.

Bonne écoute !