Cette semaine nous vous présentons l'association NACEL – Nouvelles Aspirations Culturelles En Lochois – qui est une association de programmation de spectacles et de développement culturel de territoire depuis 1998.

Elle met en place des saisons culturelles et un festival de spectacles pour le jeune public.

Une année 2020 stoppée par la crise sanitaire et qui s'est poursuivie en pointillé avant que le rideau ne tombe fin octobre.

Pour nous parler de l'association NACEL nous recevons Florine Bourdiau, chargée de développement culturel au sein de l'association.

www.nacelculture.fr