Nada Surf est de retour... et n'a pas changé sa recette !

Le groupe New Yorkais Nada Surf est de retour avec "Never not together" longuement attendu 4 ans après le précédent.

Emmené par Matthew Caws, ils se forment en 1993 sur les bancs du lycée avec le bassiste Daniel Lorca. Au départ, pour s'amuser, ils jouent en trio puis voient leur ambition à la hausse dès la rencontre avec leur batteur Ira Elliot issu d'un groupe bien installé sur la scène new yorkaise.

Leur premier disque High low aux influences noise rock trouve rapidement son public avec l'énorme succès du titre "popular" qui inonde les médias américains puis outre atlantique.

Au fil des années, ils ont réussis à se faire une belle place, dans le milieu que l'on définira comme "Power pop", rejoignant ainsi des groupes tel que Weezer ou Death Cab for Cutie. Les succès et les tournées ne cessent de séduire le public français, avec notamment "Always love" ou "I like what you say". Afin de rendre hommage à la culture française qu'ils connaissent bien, ils reprendront des succès et des chansons moins connus d'artistes francophones, comme Indochine ou Françoise Hardy.

On reconnait dans ce nouvel album, les sonorités quasi intactes des précédents albums de Nada Surf, où la plupart des titres sont écrits et composés par Matthew qui assure la guitare et la voix. Fidèles à leurs origines, ils nous proposent des ballades ponctuées de riffs entraînants. Le premier titre "So much love", sorti quelques temps avant la sortie des 9 morceaux qui composent cet opus, en est une parfaite illustration.

Ils seront en tournée en France dès le 26 février pour 8 concerts exceptionnels.