Nana Mouskouri (grec moderne : N??? ?????????, Nána Moúskhouri), née Ioánna Moúskhouri (?????? ?????????) le 13 octobre 1934 à La Canée (Crète), est une chanteuse et une femme politique grecque.



Elle commence sa carrière en 1958 et enregistrera plus de 1 550 chansons dans plusieurs langues2, notamment le français, le grec, l'anglais, l'allemand, le néerlandais, l'italien, l'espagnol, le japonais, le gallois et en hébreu.



De 1994 à 1999, elle est eurodéputée de la Nouvelle Démocratie (parti politique grec de droite modérée).0