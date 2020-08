Nara Noian

Nara Noïan est auteur, compositrice, chanteuse, coach vocal et pianiste française, d'origine arménienne.Ambassadrice de la Fondation 112 1,2.



Née dans une famille d'artiste, sa maman une grande actrice, musicienne, comédienne3,Janna Blbulyan4 Elle remporte le 1er prix de piano[réf. nécessaire] et accompagnement au conservatoire Komitas d'Erevan (en Arménie), ainsi que le 1er prix d'art dramatique au conservatoire d'Erevan (jeu de comédien). [réf. nécessaire]



Elle participe à des séries télévisées, à des spectacles au Théâtre National Stanislavski en Arménie ainsi qu'à trois longs-métrages.[réf. nécessaire]



Elle obtient le 1er prix d'interprétation féminine pour le film Nostalgie[réf. nécessaire]- "Garod" de Frounze Dovlatian, au festival du cinéma de Kouïbychev (Russie), et qui fut projeté au Centre Pompidou dans le cycle « Le Cinéma arménien » de juin à octobre 1993 (Paris).



Installée en France en 1991.



En 1994, elle fonde et dirige l'école de musique « Monde musical Anna Pavlovna » à Maisons-Alfort.