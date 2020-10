Natasha St-Pier et We are Kingdom

Au programme:

-Natasha St-Pier: Par amour

Nouvel extrait du dernier album de Natasha St-Pier "Croire" dont la chanteuse a écrit le texte...

-We are Kingdom: God so loved

Le nom We The Kingdom vient de l'idée que le royaume de Dieu ne se réfère pas simplement au ciel ou à la puissance de Dieu ou à ses angles. Le royaume de Dieu est ici parmi nous, après tout ce qui est un royaume sans ses gens. Dieu nous a appelés à de grandes choses, des choses grandes et puissantes, que nous ne pouvons même pas commencer à imaginer. Alors commençons à vivre comme ça!