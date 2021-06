NEIL SEDAKA a vendu en tant qu’interprète, entre 1958 et 1963 plus de 20 millions de 45 Tours. Lui qui se destinait à devenir pianiste de concert classique, il est devenu une idole du rock N’roll. Sur l’insistance de ses éditeurs, Neil Sedaka, enregistra en 1958 pour une petite firme, tandis que chez RCA, on pensait que ce garçon possédait un talent vocal inhabituel.