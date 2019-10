Nekfeu, une étoile qui vagabonde en liberté

Du rythme, puissant, des textes forts et travaillés, attention on se fait bousculer par Nekfeu dans le coup de coeur aujourd’hui.



Rappeur et acteur français, membre de plusieurs groupes ou collectifs, il connait le succés pour ses deux premiers albums solo – Feu (2015) et Cyborg (2016), puis traversée du désert pendant 3 ans où il cherche l’inspiration, il voyage, sur l’île de Mytilène en Grèce, à Tokyo, en Belgique ou à la Nouvelle-Orléans (en plein ouragan !), il en revient avec l’inspiration, un film documentaire qui raconte cette période et un album qui devient ensuite un double album !



Il a fait appel à de nombreux artistes tels que Damso, Vanessa Paradis, Nemir, Alpha Wann et Crystal Kay...