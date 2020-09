New York : le Brooklyn Bridge (1)

Depuis Memphis sur les rives du Mississippi dans l'Etat du Tennessee , le bus roule en direction du pont le plus celèbre des Etats Unis . Connu mondialement , il enjambe la East River sur la " Grosse Pomme " . Une nouvelle direction pour le bus de " Coast to Coast " . Coté musical , nous serons en compagnie de : Elvis Presley , Dierks Bentley , Llyod Price , Frankie Ballard , The Toy Hearts et pour finir Malted milk &Toni Green .