New York : le Brooklyn Bridge (n°3)

Dans un instant , nous allons retourner à New York avec le bus de "Coast to Coast" .Nous serons sur le celèbre pont suspendu de New York : " Le Brooklyn Bridge " . Quel rapport entre Phineas Taylor Barnum et le pont de Brooklyn ? Et puis il y a la vie du pont aujourd'hui . Un passage incontournable entre New York et Brooklyn . La vue panoramique c'est tout de suite . Du coté musical , nous entendrons : Elvis Presley , The Judds , Rob Ickes & Trey Hensley , Hank Penny , Luke Combs et pour finir The Kokomo Kings .