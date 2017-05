Nicolas de Flue d'Arthur Honegger

Qui est Nicolas de Flue?

Tout comme Jeanne d’Arc représente l’une des figures emblématiques de la construction nationale en France, Nicolas de Flue est l’un des pères fondateurs de la nation helvétique. Personnage historique notoire, son action consista à préserver les cantons suisses d’une cupidité guerrière menant à la dissension et au schisme à l’issue des guerres contre la Bourgogne de Charles le Téméraire.

L'œuvre de Honegger, de la scène réelle à l’imaginaire?

L’œuvre est un oratorio, c’est à dire un récit, une narration avec récitant et personnages, mis en mots par Denis de Rougemont et en musique par Arthur Honegger, sans mise en scène mais avec un propos dramaturgie extrêmement poignant et simple à suivre du point de vue de l’auditeur. La partition de Honegger est faite pour l’extérieur et les grandes masses chorales. Le compositeur écrit ainsi: « Mon goût et mon effort ont toujours été d’écrire une musique qui soit perceptible par la grande masse des auditeurs et suffisamment exempte de banalités pour intéresser cependant les mélomanes. » L’orchestre est dévolu aux seuls instruments à vents, privilégiant les cuivres et les percussions pour un rendu plus éclatant dans les concerts de plein air.