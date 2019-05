Alexandra, Jean-Claude Giraud et Jean-Luc Bouttier nous emmènent une fois de plus à la découverte d'un accordéoniste de talent. Un jeune artiste qui ne manque pas de générosité et de créativité. Arrangements classiques, comme jazz manouche, tout l'intéresse... Nicolas Rapicault, un jeune accordéoniste à découvrir de toute urgence.