No Tongues, formation Nantaise, lauréate du tremplin jazz migration 2019, est à découvrir par son originalité et son audace mais aussi dans ce numéro de « La Note Bleue » du 15 février. Elle puise sa musique dans des recherches ethnologiques et vous voyagerez à travers le monde Sera également évoquée la venue du saxophoniste Jérôme Sabbagh qui se produira le 21 février à l'Atrium de Woippy.