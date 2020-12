Nobody Knows... Personne ne sait

THE ELITE JEWELS

Be Ready When He Comes (2'23) LP B/3

(LP) ''The Elite Jewels-Theme From Revelations'', ABC Songbird SBLP-256 (US, 1974).



BESSIE SMITH

Nobody Knows You When You're Down And Out (2'56) LP Side3/track5

(LP) ''Bessie Smith-Any Woman Blues'', CBS 66262 (UK, 1970).



DIXIE HUMMINGBIRDS

Nobody Knows The Trouble I've Seen (2'50) track 03

(CD) ''Dixie Humminbirds-Jesus Has Traveled This Road Before'', Gospel Friend PN-1503 (Suède, 2003)



OTIS REDDING

Nobody Knows You When You're Down And Out (3'07) track 05

(CD) ''Otis Redding-The Soul Album'', Atco/Warner 7567-91705-2 (EU).



ETTA CAMERON

Nobody Knows The Trouble I've Seen (3'55) track 02

(CD) ''Etta Cameron-My Gospel'', Danica DCD 8090 (Denmark, 1992).



NINA SIMONE

Nobody Knows You When You're Down And Out (2'38) track 02

(CD) ''Nina Simone-Pastel Blues'', Verve 88700 (EU, 2006).



LOUIS ARMSTRONG

Nobody Knows The Trouble I've Seen (3'02) track 01

(CD) ''Louis Armstrong-Louis and the Good Book'', MCA 1300 (EU, 1992).