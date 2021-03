Notre 894 ème à la bonne heure...vous étiez présents ?

Ca démarre toujours fort avec les nouveautés du moment : LES PTITS POUX, album A FLEUR DE PEAU, LA TROUPE AR VRO BAGAN, album SUR LA ROUTE DE YOUENN GWERNIG et LA COMPAGNIE DES POSSIBLES,album CE SONT NOS PARENTHESES ! Continuons à les parcourir avec respectivement : BIDULE, un rond de St Vincent / EMVOD : période d'exil à NEW-YORK de YOUENN GWERNIG et son amitié avec JACK KEROUAC et CONTEMPLACÃO : ...nous avons du temps pour penser ....

Bienvenue dans notre 894 ème émission ^^

Notre fil rouge en ce début de printemps : notre cher regretté YANN-FAÑCH KEMENER,en formule trio avec HEIKKI BOURGAULT et ERWANN TOBIE, album DAÑS pour une dañs Fisel, TONIOÙ MARSEL JOUAN (La fille tombée en enfer)

Groupe mythique breton qu'est TRI YANN : il nous raconte une p'tite histoire à danser, LA BONNE FAM AU COURTI ( rond de Loudéac, danse du pays gallo), album LA BELLE ENCHANTEE (2016) : ... La bonne fam est au courti, À la cave est son 'om ...

On quitte la Bretagne pour l'ILE DE MAN pour retrouver nos amis de MEC LIR : TOMÀS CALLISTER, violon/ADAM RHODES, guitare/GREG BARRY, percussions et DAVID KILGALLON claviers . Issu d'un album de 2014: NOT AN EP, suite de jigs : THE SILVER SPEAR/THE FAIR WIND/THE HUMOUR OF TULLA

Petit saut dans le temps avec le duo FRERES DE SAC, de Grenoble et leur album TOUT N'A QU'UN TEMPS ; ils nous font valser sur ZARABIA

L'ami MANU MASKO et sa bande : THE CELTIC SOCIAL CLUB, album FROM BABYLON TO AVALON (2019) : ils sont chauds-bouillants, comme tous les artistes et n'attendent que le feu vert pour retrouver la scène et les festivals ! En attendant, écoutons MORNING JOHN (reel)

Petit moment d'évasion musicale avec le duo trégorrois JEAN-MICHEL VEILLON (flûtes traversières en bois et YVON RIOU (guitare), 1 er duo flûte/guitare dédié à la musique bretonne à danser ou à écouter . Album DEUS AN AOD D'AR MENEZ . Voici TRAOÙ SAMSON

Avant de nous quitter : le trio BIVOAC fête ses 10 ans avec un album (2014) où ils invitent des amis pour ajouter de nouvelles couleurs musicales, avec une section cuivres et un batteur : RONAN LE GOURIEREC et sa clique vous attendent sur le plancher pour une ridée 6 temps : J'AI PERDU MA MONTRE ...

Notre chronique hebdo avec ce soir DENIS RICATTE et son coup de projecteur sur les groupes lorrains ..... et çi-dessous les liens pour en savoir plus sur les artistes que l'on vous fait découvrir .... : www.lesptitspoux.com / www.compagniedespossibles.bzh / www.yfkemener.com / www.meclir.com / www.celticsocialclub.com / www.jmveillon.net et sur facebook : FRERES DE SAC 4TET / BIVOAC/MOUSSAKA TRIO

Bonne écoute à vous ! VAL et YVES www.folk57.com