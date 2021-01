Nous attendons que ça pour aller mieux

La réouverture des lieux culturels et de salles de spectacles apportera sans aucun doute un mieux et un bien être à tout un chacun d'entre nous.

Assister en présentiel à un concert, à une lecture ou admirer une exposition, c'est ce que propose l'Association du Méjan à Arles dans une vie , dite normale, pour cela il faudra patienter. Dans cette perspective, les Matinées et Soirées musicales d'Arles ont remodelé leur saison afin que les artistes, n'ayant pas pu se produire lors des deux derniers mois de l'année, puissent le faire en ces premiers mois de 2021.

Nathalie Basson, coordinatrice de l'Association nous fait part de ces aménagements afin que la rencontre, Artistes et public, si essentielle et vitale reprenne son cours.