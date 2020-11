Nous revoilà ! on embarque pour notre " VENDEE GLOBE" 100% Celtique

Notre 877 ème de F.D.F débute avec le nouvel album de DIDIER SQUIBAN : YDILL : album de duos et trios avec les différents musiciens que DIDIER a rencontré tout au long de sa carrière . Ecoutons AR MARTOLOD YAOUANK , une gavotte , en duo avec YANN-FAÑCH KEMENER .

Retrouvons nos amis du THE CELTIC SOCIAL CLUB et leur album FROM BABYLON TO AVALON ( 2019 ) avec ce reel (danse irlandaise) : IT'S MORNING JOHN .

Notre duo belge de NARAGONIA que l'on vous fait déjà découvrir depuis plusieurs semaines , à travers leur 8 ème album SILENTSKI nous emmbarque sur la BIEBZRA , rivière qui traverse la POLOGNE , avec cette belle polka .

Restons sur l'eau avec CLARISSE LAVANANT qui interprète cette chanson : UN BATEAU POUR SAUVER DES HOMMES . Composé par MAXIME PIOLOT ET DOMINIQUE RIVIERE . Album DE KEROUZE A OUESSANT .

Un saut de puce vers l'île de MAN et nos amis de MEC LIR et leur album NOT AN EP : TOMAS CALLISTER (violon), ADAM RODHES (guitar), GREG BARRY(drum/vocal), et DAVID KILGALLON (claviers) pour : FAIR WIND .

Retour en Bretagne avec GWENAEL KERLEO et sa harpe celtique , album QUAI n° 7 (2012) pour une chanson (paroles SERGE CABON, musique GWENAEL KERLO) : VIVRE .

Petit tour dans le passé avec nos amis de KARMA et leur album NOZATA (2000) . Ils nous font danser sur un rond de st Vincent .

De nouveau en Belgique : ce groupe IALMA , composé de 5 chanteuses ( qui chantent en galicien) et leur musiciens nous interprètent LEVAME , tiré de l'album NOVA ERA (2006)

En place pour une chapelloise avec YDYLL , un groupe lorrain de NANCY , album BALLABEL (2001) le titre : POINT DU JOUR

45 ANS DE FIESTA !! Album live anniversaire de nos copains les SONERIEN DU : cette chanson emblématique : JEAN-MARIE " ... le titre le plus interprété par les SONERIEN DU au fil de ces 45 ans de carrière. Appris lors d'une tournée allemande du Cercle Celtique de Pont'l'Abbé , auprès de RAOUL TALLEC du Bagad Brieg , il figurait déjà au répertoire des années 70, et reste, aujourd'hui encore le rappel idéal pour terminer les soirées en beauté..., il va de soi, figures de styles, chorégraphies et effets de lumières ..." Allez, chantons avec eux :)

Duo très sympatique qu'est MOUSSAKA et leur album CA S'BOUFFE PAS, CA S'DANSE (2011) . Ils sont déjà venus jouer dans notre émission, dans nos studios : super moment . Ils nous font danser ici sur une Mazurka . Avec FLAVIEN DI CINTIO à l'accordéon et VINCENT FISSON à la guitare .

Nous finirons ce dimanche avec un ami de longue date : GABRIEL YACOUB , album TRAD.ARR. de 1978 et cette chanson : LE GALANT NOYE .

Bonne écoute ! Et protégez vous ^^

Valérie et Yves .