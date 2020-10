Nouveau patron à la tête de l'Opéra du Grand Avignon

Frédéric Roels est le nouveau guide du vaisseau emblématique, historique et culturel de l'Agglomération du Grand Avignon.

L'Opéra Théâtre, à la veille de sa (ré) ouverture a sans aucun doute trouvé la bonne personne pour lui redonner l'élan et le dynamisme que les publics amateurs de spectacles multidisciplinaires appelaient de leurs voeux.

Les conditions de sa prise de fonction sont loins d'être idéales avec la crise sanitaire que nous traversons.

Réinventer, imaginer une autre manière de travailler à la vue des circonstances actuelles, peut être porteuse et incite à rester optimiste pour l'avenir, c'est en tout cas ce qui inspirera les projets et les actions que Frédéric Roels entend mener avec la plus grande conviction.