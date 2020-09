Nouvelle direction musicale, nouvel élan à l'Orap

La nomination, puis la prise de fonction de Debora Waldman comme directrice musicale de l'Orchestre Régional Avignon Provence est effective depuis le 1er Septembre dernier.

Déjà à pied d'oeuvre avec les représentations de saisons des nouveaux publics et concerts en région, la formation avignonnaise se donne un nouvel élan et manifeste l'intention de justifier son futur statut d'Orchestre National en Région.

Avec le talent et la qualité artistique de sa nouvelle cheffe, on a hâte d'aller assister au concert d'ouverture de la saison symphonique, fixé le 6 novembre à l'Opéra Confluence pour un programme composé, autour de Mozart, Prokofiev et Gounod.