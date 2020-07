Un nouveau projet, un nouveau chef, du grand répertoire et une foule de solistes internationaux, c'est la nouvelle saison on ne peut plus alléchante de l'Auditorium.

Directrice générale, Aline Sam-Giao nous fait vivre ce nouveau souffle, placé sous le signe du voyage, allant de la musique de chambre au symphonique, et de nouvelles formes de concerts au grand opéra signé Wagner, sous la baguette d'un tout nouveau directeur musical : Nikolaj Szeps-Znaider.