Nouvelles voix pour Mozart / ONPL :Alena Baeva– Symphonie Pastorale

Votre émission vous propose cette semaine : un concert lyrique : « Nouvelles voix pour Mozart » / un très beau concert de l’ONPL avec au programme en particulier la violoniste Alena Baeva, (qui nous avait déjà enchantés l’année dernière), et la magnifique Symphonie Pastorale de Beethoven. Et puis, Jazz pour Tous reçoit la chanteuse américaine Kimberly Gordon et vous présentera la saison 2019/2020 !