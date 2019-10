Novembre en musique

Avec la mini trêve des vacances de Toussaint, l'activité des salles musicales tourne au ralenti pour reprendre de plus belle les premiers jours de Novembre, aussi projetons nous vers cette période pour détailler cinq rendez-vous à ne pas manquer.

En premier " La Périchole" nouvelle production donnée à l'Opéra Confluence, puis le concert symphonique du mois de l'Orchestre Régional Avignon Provence, Musique ancienne au Grand Tinel du Palais des Papes et pour finir la jeune génération bien dans le présent sur la Scène Jazz de l'Ajmi et sur la scène de musiques de chambre de la Chapelle du Méjan à Arles pour la journée des quatuors.