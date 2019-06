Nuit de l’Orgue / Prestations Amarillis / ONPL : Pierre-Laurent Aimard

De nombreuses propositions pour cette semaine de la Fête

De la Musique ! ! : la Nuit de l’Orgue à la Cathédrale St Maurice, / les prestations de l’Ensemble Amarillis, fidèle à Angers, avec un grand bal baroque, une promenade musicale à la Tapisserie de l’Apocalypse, et un concert prestige au Grand Théâtre.

Et puis aussi le dernier concert de la saison de l’ONPL, avec un programme Méditerranéen et notre pianiste Pierre-Laurent Aimard.

Et enfin, la clôture de la 27 e saison du Printemps des Orgues avec 2 magnifiques musiciens français : Thierry ESCAICH, orgue et piano et Romain LELEU, trompette.