Nuits Musicales en Comtat Venaissin

C'est plus précisément à Mazan et ses environs qu'ont pris naissance, les Nuits Musicales de Mazan, l'année dernière au mois de novembre.

Musique baroque et classique sur instruments d'époque constituent l'esprit et la substance du Festival.

En total accord avec la volonté de la ville de promouvoir la musique classique, Bruno Procopio, musicien à la carrière internationale, mais aussi chef d'entreprise à la tête du label discographique Paraty, qu'il a créé, s'est donné comme ambition pour les années à venir de fonder une académie pour jeunes musiciens issus des conservatoires de tout horizon afin de mettre en relation cette nouvelle génération avec celle des musiciens à la renommée déjà affirmée.

Cinq concerts, dans trois lieux différents, parmi lesquels, la Salle de la Boiserie de Mazan sont programmés pour cette deuxième édition qui se déroule du 29 octobre au 1er novembre.

En somme les premiers pas d'un Festival qui est destiné à grandir.