La belle réalisation discographique de l'Orchestre National Avignon Provence reçoit un accueil de la critique, très élogieux.

C'est la récompense d'un travail assidu de plusieurs années accompli par les musiciens et l'équipe de Philippe Grison, le directeur général et Samuel Jean, le directeur musical.

Sa mission terminée au sein de l'orchestre, Samuel Jean nous commente la sortie du Livre-disque," Ô mon bel inconnu" opérette de Reynaldo Hahn et Sacha Guitry, qu'il a dirigé.

Cet enregistrement en première intégrale a reçu l'expertise et le soutien du Palazzetto Bru Zane (Centre de Musique Romantique française) qui l'a édité.