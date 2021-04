"Ô triste, triste était mon âme" par Eric Lareine (Paul Verlaine)

Tous les lundis à 19h25 Tous les mardis à 11h15

Dans l’Antiquité, la poésie avait pour nature le lyrisme, elle était l’expression privilégiée de la beauté des choses et la noblesse des sentiments. Mais depuis quelques décennies, avec le recul de l’apprentissage des « Humanités », on la lit de moins en moins, d’où l’intérêt de renouer avec sa nature originelle; le lyrisme. Nos grands chanteurs français ne s’y sont pas trompés, ils ont mis de la musique au pied de ses vers. Alors usons et abusons de leurs talents, c’est pour elle et pour nous une question de survie.