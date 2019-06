Octuor de Schubert I

Lié avec le comte Ferdinand Troyer, intendant de l’archiduc Rodolphe,

celui de Beethoven, Schubert avait accès à ces réunions où on pouvait

jouer de la musique symphonique. Troyer était un excellent clarinettiste

aussi lorsque Schubert composa son Octuor, D. 803, il réserva à

l’instrument une place de choix. Autour d’elle, on trouve deux violons, un

alto, un violoncelle, une contrebasse, un basson et un cor. L’oeuvre date

de 1824 et dure plus d’une heure. Elle compte 6 mouvements comme

son prestigieux modèle. Nous écouterons aujourd’hui les deux premiers.