Offenbach et Jodie Devos

On assiste actuellement à un regain timide mais constant vers l’opérette qui, avec Mam’zelle Nitouche d’Hervé, a suscité récemment un bel engouement grâce au travail de la Compagnie des Frivolités Parisiennes. Jodie Devos, soprano d’origine belge, est actuellement une des étoiles montantes de la scène lyrique et se heurte, comme tout nouveau chanteur au challenge du premier disque. Elle a choisi le Chef d’Orchestre Laurent Campellone qui devient une chef « offenbachien » puisqu’il a dirigé Fantasio avant la fermeture du Châtelet et plus récemment La belle Hélène à Nancy. Le disque de Jodie Devos exhume des airs peu connus du répertoire de Jacques Offenbach – des airs destinés à une soprano colorature – dont l’acmé est le célèbre air d’Olympia. C’est une réalisation faite avec la complicité du Palazzetto Bru Zane.