Oldies Café w08-20

Oldies Café w08-20A

Leslie Gore – It’s My Party (1963 )

Chubby Checker – The Twist (1960)

Neil Diamond - Song Sung Blue (1972)

The Turtles - Happy Together (1967)

The Brothers Four - Greenfields (1960)

Oldies Café w08-20B

The Best of My Love ~ Emotions (Columbia 1977)

Heart and Soul - Jan & Dean (Challenge 1961)

C'mon Everybody - Eddie Cochran (Liberty 1958)

My Boy Lollipop - Milli Small (Fontana 1964)

How Sweet It Is (To be Loved By You) - Marvin Gaye (Tamya 1964)

Love's Theme - Love Unlimited Orchestra (Barry White) (20th Century 1973)