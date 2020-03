Oldies Café w09-20

w09-20A:

Adam Faith - Someone Else's Baby (1960)

Fats Domino - My Girl Josephine (RCA - 1961)

Donnie Elbert - Where Did Our Love Go (1972)

Dion & The Belmonts - I Wonder Why (1958)

Ray Charles - Roll With My Baby (19 )

The Tremeloes - Suddenly You Love Me (1968)

w09-20B:

Neil Sedaka - Calander Girl (1961)

The Chordettes - Just Between You And Me (1957)

Louis Armstrong-What A Wonderful World (1967)

The Beach Boys - Barbara Ann (Single Version) (1965)

Billy Vaughn AHO - A Swingin' Safari (Thème de la série 'The Match Game' 62-69 sur NBC)