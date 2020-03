Oldies Café w10-20

w10-20A:

The Mamas and The Papas, I Saw Her Again (Dunhill 1966)

The Beach Boys, The-Sloop John B (Capitol 1966)

Len Barry-1-2-3 (Decca 1965)

Steam-Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye (Decca 1969)

w10-20B:

Marvin Gaye & Kim Weston - It Takes Two (Tamia 1966)

Lulu And The Luvvers - Shout (Decca 1964)

Millie - My Boy Lollipop (Fontana 1964)

Donovan - Catch The Wind (Hickory 1965)

Dandy Livingstone - Rudy, A Message To You (Giant 1967)