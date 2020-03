Oldies Café w11-20

w11a:

Bobby Day - Rockin' Robin (Class-1958)

Neil Sedaka - Stairway to Heaven (RCA Victor-1960)

Dion & The Belmonts - Every Little Thing I Do (Laurie-1959)

Tyrone Davis - Turn Back The Hands Of Time (Dakar-1970)

Ray Charles - I Can't Stop Loving You (1962-United Artists)

w11b:

Elvis Presley - Good Luck Charm (RCA-1961)

Bruce Channel - Hey Baby (Lecam-1962)

Jan And Dean - Surf City (Liberty-1963)

The Beatles - Michelle (EMI-1965)

Neil Sedaka - Laughter In The Rain (Rocket-1974)

The Surfaris - Wipe Out - INSTRU (Dot-1963)