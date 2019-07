Olivier GOTTI nous fait découvrir la guitare lapsteel

Emission spéciale avec un invité : Olivier GOTTI, artiste vauclusien qui nous fait découvrir son univers musical et son instrument de prédilection, la guitare lapsteel.

Playlist :

Olivier GOTTI "Prelude to the darkness" (album A way to win) joué en direct dans le studio

Ben HARPER "Well, well, well"

Olivier GOTTI "No flowers, no crown" (album A way to win) joué en direct dans le studio

Jimi Hendrix "The wind cries Mary"

Olivier GOTTI "The curtain is falling" (album Little boy child) joué en direct dans le studio

Olivier GOTTI "A way to win" (album A way to win)

Suivre Olivier Gotti sur les réseaux sociaux : https://www.facebook.com/OLIVIER-GOTTI-169766756429904/

https://www.facebook.com/tiandbo/videos/708842702898606/?__tn__=kCH-R&eid=ARAswoYMvKlZBkC5xQXtBP7AcIOJXdn-hYHTkBMWWBH7CzKmceLnKIxZAevXz8LvYCsGUvJrkcA_Zkxz&hc_ref=ARTF3FtzLGEg5hLB33Bdz4q9UTqc8dOfHd2IexoBsLEFFXpP7YNGvmjkygi2-ex-Ta4&fref=nf&__xts__[0]=68.ARAEcd-QWHv7L0OLXY8tvAYex03sAoWJhTMoMOhWOgJpnhum9lvbbWNFvJN-LlMjIHaaSxKYKi8O4NIfK3klYeHjEe13vDjC-p5kSUpj2kjbbycD5XK4n66Ot14mp1-RjKAcM9tqxEHCTn3JDn4TIpQM43NMGp9qjQaqphjPFsafaGB3fleKq85ek3THZ9EOp8nEBYBtSvdVpCGhIT2YWgxAq3IhtOUZCzizxk-KfTbPm1ZkMZS5WgyYOgvOO8T0CmTKWOSCwksosJnMJ9e-1mybGgIefIa98jhSnZtfq6PCI6SPJ_dQoI44fmOH-eziBuR-utquL-ARea9MABbSyKr_sZ1igADzCJh9EDl4XDLlhRyzHtcLxQ6MAhwEBBQahNHWhIynSpzY8QZt0B8tWE99w8AUmfjKyRS_NLCXmVpxzm4Wr3d3oJgMCvwXRTzOe-GWLLNXWfAmAfmRFzY80EH3tcg1BFHxg9ZcdfAAudcPm0YnPC2UaJ0A9EOALi5NdLA

https://www.youtube.com/watch?v=4JmXwB0i2co