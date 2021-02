ONL 2020-2021: Les parades pour lutter contre la crise

DiapasonS reçoit François Bou, directeur général de l'ONL : nous allons évoquer ensemble les parades que l'orchestre peut utiliser pour, presque, maintenir son activité et sa programmation .

Ceci grâce à la création quasi prémonitoire d'un studio d'enregistrement numérique, sur la fin de la direction de Jean-Claude Casadesus, qui permet à l'orchestre d'être complètement indépendant pour capter et mettre en ligne ses concerts et productions.

François Bou insiste sur le rôle précieux de cet outil car il permet de maintenir l'emploi, au sein de la structure ( musiciens de l'orchestre, techniciens en tous genres, salariés) mais aussi en dehors ( toute une galaxie de métiers et entreprises locales gravite autour de l'orchestre et sont tributaires de son activité).

En outre, les indicateurs sur Youtube indique que le nombre de spectateurs internautes a dépassé le million, et il semblerait que certains soient de nouveaux auditeurs, des personnes n'étant jamais venues dans l'auditorium du Nouveau Siècle.

1- Le Lille Pianos Festival : a eu lieu en 2020 sous une forme numérique, ce fut la première initiative de l'orchestre face à la crise. En 2021, François Bou travaille à un festival avec public, peut-être avec une jauge à la baisse. Si la situation n'avait pas évolué favorablement, la solution d'un festival digital reste un bon moyen d'offrir des concert en ligne aux amateurs de piano.

2- L'Audito 2.0 : C'est le nom donné à la chaîne Youtube de l'orchestre qui permet d'écouter et de voir ses productions. On peut parler de création d'un véritable auditorium virtuel où les mélomanes sont invités à écouter, gratuitement,en streaming et en replay durant 3 mois, un concert chaque samedi soir à 20H.

Comment y accède-t-on ?

2 moyens : en allant sur le site de l'ONL et y chercher la rubrique "Audito 2.0", ou en allant sur Youtube.

Il y donc à votre disposition toute une série de concerts depuis le mois d'octobre, ainsi que des entretiens avec les solistes, les chefs d'orchestre, les programmes détaillés, et une possibilité de "Chatt", soit une discussion entre auditeurs au moment des concerts du samedi.

3- Une activité discographique plus marquée encore.

- CD Chausson avec Véronique Gens ( Le Poème de l'Amour et de la Mer).

Un enregistrement vient de se terminer avec elle pour un CD à venir de la Voix Humaine de Poulenc.

- CD Mahler, 7ème symphonie ONL sous la direction d'Alexandre Bloch. sorti à l'automne dernier.

-CD Mahler, le Chant de la Terre avec un enregistrement d'un concert de JC Casadesus, un témoignage à l'occasion de son 85ème anniversaire !

- CD Saint-Saëns le Carnaval des Animaux ( avec un nouveau texte en vers qui fera date, nous dit F.BOU) ONL sous la direction de Lucie Leguay, la brillante chef-assistante. Sortie prévue en juin ou septembre 2021, à l'occasion du centième anniversaire de la disparition de Saint-Saëns.