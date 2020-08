ONPL : Concerto à la mémoire d’un ange / Beethoven : concerto et symphonie N° 5

Le prochain concert de l’ONPL devait avoir lieu , et aura bien lieu, au Centre de Congrès Jean Monnier les 20 et 24 septembre. Il sera sous la baguette de Pascal Rophé, et avec la célèbre violoniste allemande Carolin Widmann.

Par contre, en raison des contraintes de distanciation physique sur scène, les programmes sont changés : il devait y avoir les Danses de Galanta de Zoltan Kodaly, puis le Concerto pour violon n°2 de Bartok, et enfin La Mer de Claude Debussy.



Le nouveau programme c’est : le Concerto à la mémoire d’un ange d’Alban Berg en version pour orchestre de chambre, puis la 5e symphonie de Beethoven.