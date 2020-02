ONPL musique chorale/ Debussy/Ravel/ Poulenc / Lac des Cygnes

Cette semaine : concert exceptionnel de l’ONPL de musique chorale de : Debussy, Ravel et Poulenc par le chœur de l’ONPL et la soprano Karen Vourc’h / soirée de ballet à l’Arena Loire avec Le Lac des Cygnes par les Ballets Russes de Saint-Petersbourg / et enfin récital d’orgue donné par Thomas Ospital , toujours bienvenu à Angers, en la Chapelle Notre Dame du Bon Pasteur !!