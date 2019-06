ONPL : Ravel, Respighi / Hildegarde Fesneau / Daniel Lozakovich

« Et si on allait au concert ? », vous rappelle tout d’abord que les 2 derniers concerts de la saison de l’ONPL, ont lieu : ce soir , c’est un peu tard pour y aller !! Et demain …. c’est encore possible !!

Maestro Pascal Rophé et le pianiste virtuose Pierre-Laurent Aimard vous invitent dans un Final Méditerranéen , au Centre de Congrès Jean Monnier.

Au programme : le 2 e Concerto pour piano de Johannes Brahms, dont nous avons parlé la semaine dernière, la Rhapsodie espagnole de Maurice Ravel, et Les pins de Rome, d’ Ottorino Respighi.

Ensuite nous parlerons de deux jeunes grands violonistes : Hildegarde Fesneau et Daniel Lozakovich.