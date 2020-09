OPEN MUSIC JAZZ CLUB SAISON 20-21

Le club de jazz se trouve situé sur la place de Comines Belgique. Au mois de mars nous avions raconté l’histoire de l’installation de cette boite de jazz dans une ruine qui fut, il y a de nombreuses années, un café. C’est maintenant une superbe salle de spectacle intime, un bar et une cuisine. Le deuxième coup d'envoi est donné pour cette nouvelle saison De quoi passer un très agréable moment de musique et de convivialité.

Une partcularité très importante du club est que le fonctionnemnt est assuré uniquement par des bénévoles

Jean-Jacques VANDENBROUCK, président de l’association qui regroupe un peu plus de 600 membres, nous présente les SATURNALES qui se dérouleront du 12 au 15 novembre. Sur une semaine une pléiade d’artistes internationaux nous permettront d’apprécier les différentes formes du jazz.

A signaler la venue de Roda Scott pour un concert le 12 décembre et l'animation de la messe le lendemain dans l'église de Comines

La saison se poursuit ensuite jusqu’au mois de juin.

Notons encore que le Club est ouvert tous les vendredis quand il n’y a pas de spectacles de la programmation « in » aux musiciens qui veulent se confronter à un public.

Pour tous renseignements allez sur le site www.openmusicjazzclub.