OPEN MUSIC JAZZ CLUB Une saison 2020-2021 bousculée

Jean-Jacques Vandenbrouck, président du club de jazz, nous décrit le déroulement de la saison complètement bouleversée par la crise du COVID . Il a fallu s’adapter à cette situation inédite.

Que les spectateurs soient rassurés, les musiciens qui n’ont pas pu se produire seront reprogrammés dès que les conditions le permettront. Il prévoit même de faire un « grand bœuf » au cours d’un festival qui pourrait avoir lieu le 15 juillet avec tous les artistes disponibles.

Il est difficile aujourd’hui de donner des dates pour les futurs concerts. -Néanmoins, quelques coups de cœur illustrent cette émission :

-Swinging partout., groupe de jazz manouche, répand une musique pleine de sensibilité et de virtuosité pour des compos personnelles, des airs traditionnels et des standards réarrangés,

-Guy Verlinde est sans aucun doute le plus grand bluesman belge,

-Tou Noisy Fish, trio flamand qui s’est taillé une place de choix dans le petit monde du jazz made in Belgium,

-Shahin Novrasliili, jazzman azerbaïdjanais est un compositeur-interprète dont les thèmes évoluent à la frontière des musiques traditionnelles et du jazz, au carrefour de l'Orient et de l'Occident,

-Beverly Jo Scott, également connue sous le nom de BJ Scott , est une auteure-compositrice-interprète (rock et blues rock) d'origine américaine vivant à Bruxelles.

Compte tenu des conditions sanitaires et de leur évolution, allez sur le site www.openmusicjazzclub.be pour vous assurer que les concerts ne soient pas annulés