"L'orgue est une orchestre à lui tout seul. Dans les églises ou dans les salles de concert, des transpositions permettrent à une personnes, ou parfois deux de jouer les plus grands airs d'opéras.

Farandole de l'Arlésienne, Bizet par Eric Lebrun et Marie-Ange Leurent à Reiningue

Par Jonathan Scott

- Arrivée de la reine de Saba, Haendel

- Noces de Figaro, Mozart

- Guillaume Tell, Rossini

- Chevauchée de Walkyries, Wagner

et

Chanson de Solveig, Edvard Grieg

Carmina burana, Carl Orff"