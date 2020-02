Sonia GRAINGER

Sonia, j'ai 44 ans, je suis une passionnée de musique ou plutôt j'aime écouter de la musique. Je suis une grande rêveuse, j'aime contempler la nature (les arbres, les plantes, les fleurs, l'eau, les oiseaux, les papillons...), j'aime passer des week-end à la campagne pour sentir la caresse du vent et le silence environnant. J'éprouve aussi beaucoup d'émerveillement à voir la terre produire des légumes et des fruits. J'ai une grande admiration pour les cultivateurs, pour les gens simples en général. J'aime écrire, la lecture, écouter les personnes, être dans une église, j'aime la bonne cuisine. Je suis attirée par la prière d'intercession depuis des années. La prière la plus chère à mon cœur : que tous les peuples reviennent vers Dieu. J'ADORE le Seigneur Jésus car, au fil des années, j'ai compris qu'il est mon Meilleur Ami et je lui en rends grâce chaque jour. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde.